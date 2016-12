DIGITAL WORKSPACE, END USER MOBILITY, CLOUD AND INTERNET OF THINGS (IOT)

General Session VMworld 2016 – Day 2

Suite à la Keynote de Pat Gelsinger lors de ma 1ère journée au Vmworld, les échanges se sont orientés autour de la transformation numérique et la manière dont la stratégie Cloud de VMware permettra aux clients de l’entreprise de répondre à ce nouveau challenge. Sanjay Poonen, vice-président exécutif et directeur général, End-User Computing, a quant à lui développé plus en détail ce thème lors de cette 2ème General Session, avec VMware le « Tout Cloud » :

Any Cloud, Any App, Any Device

VMware Workspace ONE

VMware veut donner à ses utilisateurs de la simplicité et de la qualité à travers tous ses produits et ce pour offrir un espace de travail numérique de nouvelle génération.

VMware a ainsi annoncé la mise en œuvre d’une nouvelle approche de gestion unifiée des terminaux pour gérer Windows 10, ainsi que des améliorations pour VMware Horizon et VMware Workspace ONE avec VMware Identity Manager.

VMware Workspace ONE combine l’identité et la gestion de la mobilité pour fournir un accès sans compromis et sécurisé à toutes les applications et les données de l’utilisateur, afin de pouvoir travailler, de n’importe où, à tout moment et quel que soit le terminal choisi. Workspace ONE est le pont reliant les applications traditionnelles et les premières applications mobiles de type Cloud, en offrant aux utilisateurs finaux un moyen simple d’accéder aux outils de productivité des entreprises.

AirWatch® Container Management offre une séparation complète des données personnelles et professionnelles sur les appareils, sécurise les ressources de l’entreprise et préserve la vie privée des employés. AirWatch permet aux entreprises de standardiser les stratégies de sécurité des entreprises et de prévenir d’éventuelles pertes de données à travers les appareils mobiles et ce grâce à son approche flexible de la conteneurisation.

Solutions Exchange

Sur le site du VMworld se trouve cet immense espace dédié aux fournisseurs de l’écosystème. Plus d’une centaine s’y sont réunis. La taille des stands varie selon le niveau de sponsoring (Diamond, Platinium, Gold, Silver, Exhibitor…).

L’occasion ici de rencontrer et de découvrir de nouvelles solutions. Retrouvez ainsi ci-dessous quelques courtes interviews que j’ai pu réaliser lors de mon passage au Solutions Exchange.

Le premier témoignage : Emmanuel Bernard – vSpecialist chez Dell EMC nous détaille les principaux avantages de la solution HyperConvergente VxRail Dell EMC VMware.

Oliver Bernard nous dévoile ici toute la plus value de la solution Turbonomic au sein de nos systèmes informatique :

Première présence de Kaminario sur le salon, Mike Uzan présente la première solution Software-Defined Architecture :

Pour terminer, le témoignage de Lionel Meoni et la présentation de Rubrik ,une solution Cloud Data Management :